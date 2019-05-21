Силовики ХМАО возбудили новые уголовные дела против чиновников департамента экономического развития

В ХМАО силовики возбудили два новых уголовных дела против бывших сотрудников департамента экономического развития Югры — начальника отдела лицензирования Ольги Зотиной и главного специалиста отдела лицензирования Светланы Бурнашевой. Об этом 21 мая «URA.RU» сообщили сразу два источника в правоохранительных органах региона.
По версии собеседников агентства, при расследовании громкого уголовного дело о коррупции в югорском депэкономе силовикам удалось найти новые эпизоды преступной деятельности чиновников. «С целью придания легитимности проверке ООО „Югра-Металл“ подозреваемые изготавливали подложные акты проверки указанной организации. В них вносились заведомо ложные сведения об отсутствии нарушений лицензионных требований у ООО „Югра-Металл“ для осуществления лицензионной деятельности. 20 мая Следственным комитетом возбуждено два новых уголовных дела, проводится расследование», — сообщает инсайдер
В следственном управлении СК РФ по ХМАО отметили, что ход расследования уголовного дела пока не комментируют с учетом интересов следствия.
Департамент экономического развития Югры запомнился рядом громких коррупционных скандалов: семь сотрудников ведомства были арестованы по подозрению в превышении должностных полномочий, а в также коррупционных преступлениях. По версии следствия, в период с 2010 по 2016 годы в обмен на денежные вознаграждения они незаконно выдавали лицензии на торговлю алкогольной продукцией и оборот черных и цветных металлов в регионе. В мае 2018 года Павел Сидоров был уволен губернатором ХМАО Натальей Комаровой с формулировкой «по собственному желанию». После отставки вице-губернатора в его ведомстве начались кадровые чистки, но расследование коррупционных скандалов продолжается.