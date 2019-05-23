Пермскую гимназию, оценивающую по-разному мальчиков и девочек, уличили в нарушении закона

Пермская гимназия должна принимать всех по одному территориальному принципу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермская гимназия № 4, где ввели разные «проходные» баллы для мальчиков и девочек, не имела права не только устанавливать такие требования, но и проводить вступительные экзамены для поступающих в первый класс. Об этом сообщили «URA.RU» в департаменте образования Перми.

«В гимназию зачисление должно идти по принципу проживания на закрепленной территории», — пояснили агентству в пресс-службе администрации Перми. В соответствии со ст. 67 закона «Об образовании» основанием для отказа в приеме ребенка может быть только отсутствие в заведении свободных мест. Результаты каких-либо вступительных экзаменов не могут быть основанием для отказа.

В департаменте считают, что оценивания способностей детей по гендерному принципу при приеме в гимназию быть не должно. Правила приема в первый класс устанавливает локальный акт учебного заведения. Так, психолого-педагогическое наблюдение могут проходить только те дети, которые претендуют на свободные места. И такое наблюдение не должно проходить в форме экзамена с выставлением баллов.

«Департамент образования проведет проверку организации приема детей в первые классы, условий предоставления дополнительной услуги по подготовке будущих первоклассников. Мы разберемся в этом вопросе, проверим организацию приема детей на свободные места», — заявила «URA.RU» заместитель начальника департамента образования Перми Татьяна Мухатаева.

«URA.RU» ранее писало, что первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы России Геннадий Онищенко призвал «не пудрить мозги» и одобрил льготы для мальчиков, предусмотренные в пермской гимназии.