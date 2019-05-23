Онищенко призвал «не пудрить мозги» и одобрил льготы для мальчиков в пермской гимназии

Геннадий Онищенко объяснил разницу в обучении мальчиков и девочек Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ Геннадий Онищенко прокомментировал скандал в пермской гимназии, куда мальчиков зачисляют с меньшим количеством баллов, чем девочек. Чиновник оправдал генденую дискриминацию, сославшись на особенности развития школьников в период полового созревания.

«Просто в гимназии учли сложившуюся ситуацию», — сказал Онищенко. «Это логично, если речь идет о пубертатном возрасте», — уточнил экс-главный санитарный врач страны. «С наступлением периода взросления девочки начинают резко опережать мальчиков», — пояснил Онищенко в интервью «Национальной службе новостей». Он также заметил, что школьницы «более прилежны в учебе и дисциплинированы».

Вместе с тем Онищенко призвал обратить внимание на проблему мужского воспитания. «У нас перестали воспитывать мужчин», — заявил он. «Мы сейчас пудрим друг другу мозги гендерным равенством», — отметил представитель Госдумы. Он назвал запреты на Западе целовать руку женщине и дарить цветы «безумными, на уровне шизофрении». «Слава богу, мы до этого пока не дошли», — добавил Онищенко.

В пермской гимназии №4 установили разный проходной балл для девочек и мальчиков при приеме в первые классы. Это возмутило родителей детей. Директор учебного заведения объяснила разницу в баллах «гендерным принципом обучения».

Случаем заинтересовалась прокуратура. Как рассказали «URA.RU» в региональном управлении ведомства, прокуроры начали проверку пермской гимназии. «Мы организовали проверку информации. Будут проверены локальные акты гимназии №4, Положения о приеме в первый класс, будем проводить беседу с руководством. По итогам проверки будет дана правовая оценка», — сказала старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Юлия Гайнанова. Она уточнила, что жалоб от родителей первоклассников в прокуратуру Дзержинского района, на территории которого расположена гимназия, пока не поступало.