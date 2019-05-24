Крупный банк готов присоединиться к банкротству Антипинского НПЗ

Антипинский НПЗ заявил о своей несостоятельности 20 мая Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

«Абсолют Банк» (33-е место в рейтинге Банка России) заявил о намерении обратиться в суд с иском о признании Антипинского НПЗ (АНПЗ) банкротом. Документ опубликован на портале «Федресурс».

Банк утверждает, что у АНПЗ имеются признаки банкротства. «А именно, денежные обязательств по договору поручительства от 30 ноября 2015 года в размере более 300 000 рублей, не исполненных в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены», — говорится в сообщении. Оперативно узнать точную сумму долга завода не удалось — в финучреждение направлен запрос.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 20 мая руководство АНПЗ обратилось в арбитраж с заявлением о признании себя банкротом. Долги предприятия превысили 346 млрд рублей. 21 мая менеджмент компании встретился с коллективом завода, на котором заверил работников, что предстоящее банкротство не повлечет сокращений и задержек зарплаты.

Антипинский НПЗ — одно из крупнейших предприятий не только Тюменской области, но и всей России. Завод основан в 2004 году, сейчас его перерабатывающая мощность составляет 9 млн тонн нефти в год. На предприятии трудится около 2000 человек.