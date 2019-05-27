Свердловский Минстрой предупредил о росте цен на жилье после реформы «долевки»

Цены на недвижимость в Свердловской области заметно подрастут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость жилья в новостройках в Свердловской области может увеличиться на 6-7% после реформы долевого строительства, заявил на пресс-конференции в Екатеринбурге региональный министр строительства Михаил Волков. Рост цен может коснуться тех компаний, которые перейдут на эскроу-счета.

В случае перехода на эскроу-счета строительный бизнес будет получать от банка финансирование строительства, правда, под процент. По словам Волкова, ставка и отразится на стоимости жилья. Ее величина будет зависеть от того, насколько успешно реализуется объект, и какими темпами наполняется эскроу-счет.

«В случае, если реализация объекта идет хорошо, счет быстро наполняется, то стоимость обслуживания банка составит 6-7%. А таких объектов у нас больше 80%. Поэтому 6-7% — это ожидаемое увеличение стоимости к той, где жилье будет строиться без участия банков», — заявил министр.

При этом начальник Уральского главного управления Банка России Рустам Марданов заявил, что стоимость жилья и вовсе может снизиться. Якобы строители будут получать средства от банков одномоментно, а это отразится на сроках строительства и расходах.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны вести работу по строительным проектам через эскроу-счета, на которых будут аккумулироваться деньги покупателей недвижимости. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ. Застройщиков будут кредитовать банки.