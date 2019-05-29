Прокурор попросил не лишать свободы бывшего министра спорта Прикамья

Государственный обвинитель попросил назначить условное наказание экс-министру спорта Пермского края Павлу Ляху, сообщает корреспондент «URA.RU». 29 мая начались прения сторон, где прокурор предложил суду признать бывшего чиновника виновным в совершении двух преступлений.
«Признать Павла Ляха виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 293 и ч. 1 ст. 285 УК РФ (халатность и злоупотребление должностными полномочиями)», — заявил суду государственный обвинитель. По первому преступлению прокурор предложил приговорить Ляха к 300 часам работ, но за истечением срока давности освободить от наказания. По второму — к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, но наказание считать условным.
Экс-министра обвиняют в том, что он совершил преступление, подписав акт приема работ на стадионе «Динамо». Подрядчик получил за это деньги, но работы были выполнены не в полном объеме. Кроме того, финальная стоимость работ была завышена на несколько миллионов рублей.