СМИ: «Роснефть» ждет налоговый бонус при разработке Приобского месторождения

Приобское месторождение — самое крупное из всех, что принадлежат «Роснефти» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Компания «Роснефть» получит дополнительные льготы по НДПИ при разработке Приобского месторождения (ХМАО). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, решение об этом было принято на заседании кабмина под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Как ранее сообщало «URA.RU», глава «Роснефти» Игорь Сечин с просьбой предоставить льготы при разработке Приобского месторождения обратился к президенту страны Владимиру Путину еще в декабре 2018 года. По оценкам экспертов, новые налоговые послабления нефтяникам могут обойтись государству примерно в 44 млрд рублей в год, или в 440 млрд рублей за десять лет.

Нефтяники просят правительство пойти на такой шаг из-за огромных запасов высокообводненного (доля воды в нефтяной смеси выше 90%) месторождения, добыча нефти на котором пока является нерентабельной. С помощью льгот доходность месторождения можно увеличить. В пресс-службе «Роснефти» на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили.