Формирование рабочей группы по подготовке опроса о строительстве храма раскололо думу Екатеринбурга

Защитникам сквера в Екатеринбурге дали в составе рабочей группы пять мест Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В думе Екатеринбурга сформировали предварительный список депутатов, которые войдут в состав рабочей группы по подготовке опроса об отношении горожан к строительству храма Святой Екатерины.

Как сообщили «URA.RU» в муниципальном парламенте, в комиссии по местному самоуправлению желание заняться данной работой высказало два депутата — оппозиционер Константин Киселев и единоросс Алексей Вихарев. Кандидатуру Киселева поддержал только один член комиссии — он сам. В рабочую группу направлен Вихарев.

Комиссия по безопасности жизнедеятельности населения делегировала в рабочую группу депутата Тимофея Жукова, комиссия по муниципальной собственности — Михаила Вечкензина, комиссия по экономическому развитию — Григория Вихарева, комиссия по городскому хозяйству — Александра Колесникова. Комиссии по бюджету, по социальной защите и по образованию пока не определились с кандидатами. В каждой из них есть по несколько кандидатов на свободное место.

Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин заявил «URA.RU», что прием заявок от профильных комиссий будет продолжаться до 31 мая. До этого времени пожелавшие войти в состав рабочей группы депутаты могут изменить свое решение и уступить место одному из коллег.

27 мая спикер гордумы Игорь Володин подписал постановление, согласно которому в рабочую группу по организации общегородского опроса о месте строительства храма Святой Екатерины должно войти не более 20 человек. В частности, в ее став делегируют по одному представителю каждая профильная комиссия городского парламента. По одному месту зарезервировано за администрацией Екатеринбурга, избирательной комиссией муниципалитета, общественной палатой города, Союзом архитекторов России и ООО «Храм Святой Екатерины». Два место в рабочей группе достанутся представителям Русской православной церкви, не более пяти место — сообществу «Парки и скверы Екатеринбурга».

Ранее администрация Екатеринбурга опубликовала список из 48 площадок, на которых может быть построено религиозное сооружение.