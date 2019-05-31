В крупном районе ХМАО откажутся от котельной, работающей на нефти

Следующий этап модернизации — газификация Ваховска Фото: Pixabay

В селе Варьеган (Нижневартовский район) готовятся к официальному запуску новой газовой котельной. Старая работала на нефти, и она останется в резерве на случай ЧП, рассказали «URA.RU» в администрации района.

Новая котельная — это совместный проект администрации Нижневартовского района и нефтяной компании «Лукойл-Западная Сибирь». Сейчас котельная работает в тестовом режиме. «Все проходит штатно, без сбоев. Оборудование современное — система автоматизированная, подстраивается под погодные условия, и регулирует температуру в нагревательных котлах и в теплоносителях соответственно. Обращений от граждан по вопросам работы котельной не поступало — в домах тепло. Срок сдачи — июль 2019 года», — отметили в администрации района.

Ранее подобный объект был построен в селе Аган. В администрации Нижневартовского района добавили, что следующим этапом газификации муниципалитета станет строительство газопровода в Ваховске. Всего в районе 18 котельных, из которых восемь работают на нефти, две — на дровах. В ближайшие годы планируется заменить устаревшее оборудование на новое и высокотехнологичное. «Это позволяет развивать инфраструктуру не только отдельных сел, но и всего муниципалитета», — добавили в администрации района.