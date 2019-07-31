В Кунгуре здание, из которого хотели выселить детей-инвалидов, обещали депутату

Мэр Кунгура (Пермский край) Сергей Гордеев планировал продать здание школы для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) местному депутату Олегу Лихачеву. Об этом «URA.RU» рассказал источник, близкий к Кунгурской городской думе. Он также назвал имена других народных избранников, которым за лояльность к властям были обещаны «бонусы» от горадминистрации.
«Верным депутатам обещана муниципальная собственность: Лихачеву — школа ОВЗ, которую запланировали закрыть, Дмитрию Лаврентьеву — театр „Молодежный“, а Андрею Новикову — газопровод на его базу за счет бюджета», — сообщил «URA.RU» инсайдер. По его мнению, весь процесс передачи имущества организует лично глава Кунгура.
Депутат Лаврентьев в беседе с корреспондентом «URA.RU» опроверг слова источника агентства. «Его (здание — прим. ред.) никто не собирается ни продавать, ни выкупать. Мы посмотрели, какие там доходы, какие расходы, посмотрели документы. Может, на основании этого сделали выводы», — пояснил «URA.RU» Лаврентьев. Депутаты Новиков и Лихачев на звонки не ответили.
В пресс-службе мэрии Кунгура сообщили «URA.RU», что у депутата Новикова уже есть газопровод к базе отдыха, а Лихачев занимается продуктовым бизнесом, и ему не нужно историческое здание школы. «Порождение подобных слухов выгодно некоторым депутатам и бизнес-элитам Кунгура. Конфронтация была всегда, но в последнее время она усилилась», — пояснили в пресс-службе.
Ранее несколько матерей детей-инвалидов во время проведения в Кунгуре фестиваля «Небесная ярмарка» вышли на городскую площадь в одинаковых майках, требуя восстановления спецшколы. Мэр обратился в прокуратуру с требованием наказать женщин за несогласованный митинг. В итоге конфликт вскрыл финансовые махинации в администрации Кунгура.