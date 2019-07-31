Главный челябинский «фронтовик» больше не боится кредиторов

Руководитель челябинского регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий завершил реструктуризацию своих долгов перед кредиторами. Это означает, что он свободен от долговых обязательств. Соответствующее постановление принял областной арбитражный суд.
С ходатайством обратился финансовый управляющий Андрей Лавров, ранее назначенный судом для ведения дел Рыжего в рамках процедуры банкротства «фронтовика». Решение о завершении процедуры было одобрено собранием кредиторов. Постановление суда еще может быть обжаловано в Восемнадцатом арбитражном суде. Получить комментарий Рыжего «URA.RU» не удалось.
Общая сумма долгов руководителя исполкома ОНФ, согласно базе данных судебных приставов, составляла 109 млн рублей. После судебных тяжб она сократилась до 78 млн рублей, а затем — в 2017 году — всего до трех миллионов. Их Рыжего обязали выплатить за 2,5 года. В июле этого года обязательства были выполнены. История с банкротством, как и скандальное увольнение из прогубернаторского движения «За возрождение Урала», не повлияла на переназначение политика в апреле главой исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Челябинске.