Житель Екатеринбурга, пострадавший в ДТП с челябинским экс-чиновником, в крайне тяжелом состоянии

Житель Екатеринбурга Никита Лавров в крайне тяжелом состоянии в коме в челябинской облбольнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Житель Екатеринбурга Никита Лавров, сидевший за рулем Lada Vesta во время столкновения с Lexus бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, находится «в крайне тяжелом состоянии в коме».

Состояние пассажирки Анастасии Вяткиной «стабильное, без положительной и отрицательной динамики». Она также в коме, сообщили «URA.RU» в пресс-службе минздрава Челябинской области.

ДТП произошло в Аргаяшском районе 28 июля. Внедорожник Косилова выскочил при обгоне на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta. Пострадали все, кто находился в Lada. На Косилова завели уголовное дело. Вяткина и Лавров прооперированы и находятся в Челябинской областной больнице, сидевший в пассажирском кресле Владислав Коваленко с треснувшей тазобедренной костью и серьезным переломом ноги — в госпитале в Екатеринбурге.

Сам Косилов заявил, что его семья готова оказать любую помощь для спасения пострадавших, включая госпитализацию в московский медцентр имени Бурденко. Коваленко отказался от его услуг. Лавров и Вяткина не приходили в сознание, по оценке врачей, их транспортировка в нынешнем состоянии невозможна.