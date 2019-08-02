Чиновников ХМАО обвинили в давлении на кандидатов перед выборами

Сподвижникам кандидатов якобы грозят увольнением с работы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кондинском районе полиция ведет проверку фактов давления на кандидатов в главы поселка Болчары со стороны районной администрации. Об этом «URA.RU» сообщили в избирательной комиссии ХМАО.

«К нам поступило анонимное заявление, что на кандидатов якобы оказывается давление из района. Сейчас уже полиция разбирается в этом деле», — сообщил председатель избиркома Югры Денис Корнеев. На сайте ГАС выборы значится информация, что пост главы поселка претендуют пять человек, среди них представители всех политических партий и один самовыдвиженец.

Один из кандидатов на условиях анонимности сообщил «URA.RU», что давление оказывается на его сподвижников. «Им грозят увольнением с работы, а найти новую в Кондинском районе не так легко», — сообщил претендент на пост главы поселка. В пресс-службе УМВД ХМАО попросили прислать официальный запрос, на момент публикации ответ на него так и не поступил.

Глава Кондинского района Анатолий Дубовик в беседе с корреспондентом «URA.RU» опроверг все обвинения. «Это такая стратегия выборной кампании. Не давать работать, а таскать по судам. Если будут выявлены какие-то неправомерные действия, нас накажут. А вообще, давайте поговорим после окончания выборов и посмотрим, кто и сколько из кандидатов набрал голосов», — заявил Дубовик. Ранее «URA.RU» сообщало, что в единый день голосования 9 сентября пройдут выборы в 11 муниципалитетах Югры, а также довыборы в окружной парламент.