Второе за неделю ЧП в Прикамье: на химзаводе погиб рабочий

На ОАО «Губахинский кокс» погиб рабочий Фото: сайт ГП «Стройсервис»

На предприятии ОАО «Губахинский кокс» (Губаха, Пермский край) погиб рабочий, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что ЧП произошло еще 31 июля, но известно об этом стало сегодня.

«Подрядная организация ремонтировала кровлю, один из рабочих выкинул доску с крыши, которая при падении травмировала проходящего по территории предприятия мужчину. От полученных травм он скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 (Причинение смерти по неосторожности). Статуса подозреваемого пока ни у кого нет, проводятся следственные действия», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

Источник агентства уточнил, что погибший рабочий был без каски. На предприятии данную информацию корреспонденту агентства подтвердили, но уточнять, при каких обстоятельствах рабочий погиб, а также комментировать инцидент отказались.

«Губахинский кокс» введен в эксплуатацию в 1936 году и стал первым на Урале коксохимическим производством. С 2010 года входит в состав группы предприятий ЗАО «Стройсервис».

ЧП на «Губахинском коксе» стало вторым инцидентом на предприятиях Прикамья за неделю. 31 июля на Пермском пороховом заводе произошел взрыв. Пострадали пять человек. По предварительным данным, причиной стала детонация специзделия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).