В ХМАО мэрию затопило второй раз за лето

Ремонт крыши мэрии Мегиона стоил бюджету 6,5 миллиона рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Здание администрации Мегиона затопило второй раз за лето по вине подрядчика, который ремонтирует крышу. Об этом «URA.RU» сообщил глава города Олег Дейнека.

«Прошли дожди, и в администрации вновь оказались затоплены помещения на третьем этаже. Мне пришлось временно переселить бухгалтерию в кабинет первому заму, пока он находится в отпуске. Теперь предстоит во второй раз оценить ущерб. Ремонт крыши продолжается, и есть вероятность новых подтоплений. К сожалению, это все издержки 44 федерального закона, когда победитель аукциона определяется тем, кто предложил меньшую стоимость контракта», — рассказал корреспонденту «URA.RU» Дейнека. Он также сообщил, что в мэрии уже насчитали ущерб в два миллиона рублей после первого инцидента и готовят документы для подачи в суд на действия строителей.

Ремонтом крыши администрации Мегиона занимается компания «Югра-Альянс» из Ханты-Мансийска. В мэрии контракт с ней после ЧП, которое произошло в июне, решили не расторгать, поскольку в противном случае администрация рисковала и вовсе остаться без законченного ремонта кровли. Дозвониться до ее руководства журналисту агентства не удалось. Ранее «URA.RU» уже сообщало о потопе в мэрии Мегиона.