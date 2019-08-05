МЧС выясняет причины обрушения в челябинском магазине
В магазине торговой сети «Пятерочка» на улице Захаренко в Челябинске 5 августа обрушились бетонные плиты перекрытия. Как сообщили «URA.RU» в пресс-центре ГУ МЧС по региону, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
«Сигнал о ЧП поступил в 19 часов. Обрушение произошло в одноэтажном здании», — уточнили в пресс-центре. 29 покупателей и сотрудников магазина самостоятельно покинули помещение.
Площадь обрушения составила 20 кв. метров. На месте работают сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Прибыла полиция. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
На место прибыли пожарные
Площадь обрушения 20 кв. метров