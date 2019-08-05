04 августа 2019
03 августа 2019
02 августа 2019

В челябинском магазине обрушились перекрытия. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соревнования пожарно-спасательному кроссфиту. Челябинск, мчс, пожарные, соревнования, кроссфит
МЧС выясняет причины обрушения в челябинском магазинеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В магазине торговой сети «Пятерочка» на улице Захаренко в Челябинске 5 августа обрушились бетонные плиты перекрытия. Как сообщили «URA.RU» в пресс-центре ГУ МЧС по региону, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

«Сигнал о ЧП поступил в 19 часов. Обрушение произошло в одноэтажном здании», — уточнили в пресс-центре. 29 покупателей и сотрудников магазина самостоятельно покинули помещение.

Площадь обрушения составила 20 кв. метров. На месте работают сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Прибыла полиция. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

На место прибыли пожарные
ФОТО: «Типичный Челябинск» «ВКонтакте»
Площадь обрушения 20 кв. метров
ФРТО: «Типичиный Челябинск» «ВКонтакте»

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...