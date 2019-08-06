Вдова Доренко ответила Запашному, который обвинил его в многомиллионных убытках

Юлия Доренко назвала Эдгара Запашного «стыдным» из-за его претензий к радиостанции Фото: страница Юлии Доренко в Instagram / @i.dorenko

Вдова теле- и радиоведущего Сергея Доренко Юлия ответила на претензии гендиректора Большого московского цирка Эдгарда Запашного, который обвинил радиостанцию «Говорит Москва» в многомиллионных убытках. В своем telegram-канале Юлия Доренко назвала Запашного «стыдным».

«Стыдный Запашный с мозгом четырехлетнего ребенка продолжает считать убытки от слов Сергея про звереубийцу. А вообще — это победа. Вопрос только в том, когда люди в России окончательно перестанут ходить в цирк, чтобы посмотреть, как издеваются над животными», — написала Доренко.

Сам Запашный подтвердил претензии, высказанные ранее его адвокатом Михаилом Кузнецовым. «У нас с Запашным нормальные рабочие отношения. Этот конфликт — его претензии к высказываниям Доренко, к репликам человека, которого сейчас уже нет», — цитирует «Ридус» гендиректора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.

Как писало «URA.RU», ранее адвокат Михаил Кузнецов заявил, что из-за передачи Сергея Доренко «Подъем», которая вышла 18 декабря прошлого года и в которой Доренко назвал Запашного «звереубийцей», Большой московский цирк потерял 17,9 миллиона рублей. Это, по словам Кузнецова, стало предметом обращения цирка в суд в апреле этого года.

Сергей Доренко, который в последние годы занимал пост главного редактора радиостанции «Говорит Москва», скончался в мае этого года.