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В Сургуте погасили Вечный огонь, чтобы с размахом отметить важный юбилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Все работы должны быть завершены к концу октябряФото: Рамиль Нуриев

В Сургуте до 1 сентября погасили Вечный огонь на Мемориале Славы для проведения реставрационных работ в преддверии 75-годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.

«Под влиянием различных атмосферных факторов гранитные плиты начали отклеиваться, где-то проступили соляные выделения. Было принято решение обновить Мемориал Славы к 75-летию Победы», — рассказала корреспонденту «URA.RU» и. о. директора МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» Ирина Николаенко.

На Мемориале славы сначала заменят гранит вокруг стеллы и Вечного огня. Затем отреставрируют 16 памятных плит с именами фронтовиков, погибших во время Великой Отечественной войны. На проведения ремонта из городского бюджета выделено 5 миллионов 400 тысяч рублей. Облик мемориального комплекса в мэрии решили не менять и вообще постарались сохранить его максимальную аутентичность — гранит подбирали максимально похожий по фактуре и цвету.

«Мы исправим систему крепления гранитных плит. Будут использованы специальные металлические каркасы, которые обеспечат свободную циркуляцию воздуха. Это позволит в будущем избежать скопления влаги, подтеков на основаниях стелы и Вечного огня, и продлить срок службы материалов», — поясняет представитель компании-подрядчика Михаил Виленский.

Ранее «URA.RU» сообщало, что перед Днем Победы пьяный вандал осквернил Мемориал Славы. Он сжег в Вечном огне несколько елей, которые были высажены на мемориальном комплексе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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