В Сургуте погасили Вечный огонь, чтобы с размахом отметить важный юбилей

В Сургуте до 1 сентября погасили Вечный огонь на Мемориале Славы для проведения реставрационных работ в преддверии 75-годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.
«Под влиянием различных атмосферных факторов гранитные плиты начали отклеиваться, где-то проступили соляные выделения. Было принято решение обновить Мемориал Славы к 75-летию Победы», — рассказала корреспонденту «URA.RU» и. о. директора МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» Ирина Николаенко.
На Мемориале славы сначала заменят гранит вокруг стеллы и Вечного огня. Затем отреставрируют 16 памятных плит с именами фронтовиков, погибших во время Великой Отечественной войны. На проведения ремонта из городского бюджета выделено 5 миллионов 400 тысяч рублей. Облик мемориального комплекса в мэрии решили не менять и вообще постарались сохранить его максимальную аутентичность — гранит подбирали максимально похожий по фактуре и цвету.
«Мы исправим систему крепления гранитных плит. Будут использованы специальные металлические каркасы, которые обеспечат свободную циркуляцию воздуха. Это позволит в будущем избежать скопления влаги, подтеков на основаниях стелы и Вечного огня, и продлить срок службы материалов», — поясняет представитель компании-подрядчика Михаил Виленский.
Ранее «URA.RU» сообщало, что перед Днем Победы пьяный вандал осквернил Мемориал Славы. Он сжег в Вечном огне несколько елей, которые были высажены на мемориальном комплексе.