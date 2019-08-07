Югорчане обвинили организаторов отдыха в доведении детей до голодных обмороков

Вартовчанка рассказала, что дети в поезде отказывались есть сухие пайки и запивать их соком Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Югорчанка обвинила МАУ «Молодежный центр Нижневартовска» в обмане. По ее словам, дети, отправившиеся на поезде в лагерь под Казанью, не получили оплаченных горячих обедов и питались сухими пайками. Об этом «URA.RU» узнало из соцсетей.

«[Мне] было разъяснено, что питание детей будет организовано путем предоставления горячей пищи с вагона-ресторана. [А] детям предоставляли только „доширак“, печенье, сок 0,2 л, яблоко и булки. Вследствие чего у детей была рвота, потеря сознания от голода», — написала пользователь «ВКонтакте», представившаяся матерью одного из детей.

По словам женщины, каждый родитель заплатил за горячее питание 3600 руб. Журналисту «URA.RU» в «Молодежном центре Нижневартовска» объяснили, что деньги действительно должны были пойти еду из вагона-ресторана, за что отвечал подрядчик ООО «Напитки Транс Сервис» и что они сами возмущены произошедшим уже потребовали от подрядчика объяснений. «О том, что в поезде с детьми, который следовал по маршруту Нижневартовск-Казань, нет вагона ресторана, мы узнали только от сопровождающих педагогов, которым подрядчик и выдал сухпаек ничего не объясняя», — рассказал источник в «Молодежном центре».

Также инсайдер предположил, что родителям скорее всего вернут часть денег за питание. В «Молодежном центре Нижневартовска» официально добавили, что данный сухпаек утвержден Роспотребнадзором и не вреден для здоровья, а факт голодных обмороков категорически отрицают. Сейчас решается вопрос, как обеспечить детей горячим питанием на обратном пути.