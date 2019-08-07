В Перми мужчину, возвращавшегося домой с работы, высадили из автобуса. Водителю не понравилось, что горожанин слишком громко разговаривал по телефону.
«Инцидент произошёл 6 августа в автобусе №115. Мужчина ехал с работы домой. В пути он разговаривал по телефону в наушниках — деловая беседа касалась работы. Однако кондуктору и водителю автобуса это не понравилось», — сообщает издание «АиФ-Прикамье».
В результате мужчину выгнали из автобуса. Этот момент пермяк заснял на видео. На записи запечатлен водитель, который заявляет: «Выходим, говорю. Поживей, или я выкину сейчас». После этого пассажиру пришлось выйти и добираться домой пешком.
Как ранее писало «URA.RU», весной в Перми кондуктор автобуса маршрута № 60 высадил девятилетнюю девочку, которая после этого не смогла самостоятельно добраться до дома. Кондуктор высадил ребенка из-за якобы недействительного проездного, который на самом деле оказался действующим (его проверили в другом автобусе). Автобус следовал из центра города в Кировский район. Ребенку до дома оставалось еще семь остановок.