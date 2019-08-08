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В Югре злостные неплательщики зовут на митинг против модернизации ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , рупор, орало, громкоговоритель
Среди организаторов митинга — должники за коммунальные услугиФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Злостные неплательщики за коммунальные услуги призывают жителей Нижневартовска прийти на митинг против модернизации коммунальной сферы города и управляющих компаний. Мероприятие согласовано с властями и запланировано на 11 августа. Об этом организаторы митинга рассказали в соцсетях.

«Приходите, отстоим свои права и законные интересы вместе!» — написал инициатор митинга Константин Бойко на своей странице во «ВКонтакте».

Активными участниками протеста выступают горожане, чей долг по ЖКХ составляет сотни тысяч рублей, при этом свои долги они даже не скрывают. Об этом «URA.RU» узнало из тематического чате в Viber, где идет активное обсуждение предстоящего мероприятия. Так, предположительно один из организаторов незаконного референдума Андрей Савинов должен больше 250 тыс. руб. А другой противник реформ — безработный Вагиф Гасанов — почти 200 тыс. По мнению политолога Андрея Шуклина, нынешний митинг — лишь попытка за шумными действиями скрыть собственные проблемы.

«Все дело просто в долгах за коммуналку. Нашли повод заявить о себе, пошуметь. Может быть, они даже думают, что им как-то обнулят долги, а когда на них коммунальщики в суд подадут, заявят, что это на них давление идет за их политическую позицию. Нормальные люди не должны позволить себя втянуть в их игры», — заключает Шуклин.

Фотография платежки, предположительно, принадлежащей Андрею Савинову
Фото: Джаван Керимов
Фотография платежки другого активиста — Вагифа Гасанова
Фото: Джаван Керимов

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© Служба новостей «URA.RU»
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