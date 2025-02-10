10 февраля 2025

Жители ХМАО отказываются дарить подарки на День святого Валентина

© Служба новостей «URA.RU»
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81% югорчан не собираются дарить подарки на День всех влюбленных
81% югорчан не собираются дарить подарки на День всех влюбленных Фото:

Большинство жителей Югры не собираются дарить подарки на День всех влюбленных. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

«10% жителей ХМАО намерены сделать подарок на День святого Валентина своей супруге или супругу, 5% — любимому человеку, а по 1% — детям, родным, друзьям и родителям. 81% участников опроса сообщили, что не планируют кого бы то ни было одаривать 14 февраля», — сказано в сообщении.

Также сервис выяснил, что мужчины готовы потрать на подарок больше, чем женщины. Средний бюджет подарка для девушки — три тысячи рублей, для парня — две тысячи рублей.

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Большинство жителей Югры не собираются дарить подарки на День всех влюбленных. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob. «10% жителей ХМАО намерены сделать подарок на День святого Валентина своей супруге или супругу, 5% — любимому человеку, а по 1% — детям, родным, друзьям и родителям. 81% участников опроса сообщили, что не планируют кого бы то ни было одаривать 14 февраля», — сказано в сообщении. Также сервис выяснил, что мужчины готовы потрать на подарок больше, чем женщины. Средний бюджет подарка для девушки — три тысячи рублей, для парня — две тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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