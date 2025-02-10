Жители ХМАО отказываются дарить подарки на День святого Валентина

Большинство жителей Югры не собираются дарить подарки на День всех влюбленных. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.
«10% жителей ХМАО намерены сделать подарок на День святого Валентина своей супруге или супругу, 5% — любимому человеку, а по 1% — детям, родным, друзьям и родителям. 81% участников опроса сообщили, что не планируют кого бы то ни было одаривать 14 февраля», — сказано в сообщении.
Также сервис выяснил, что мужчины готовы потрать на подарок больше, чем женщины. Средний бюджет подарка для девушки — три тысячи рублей, для парня — две тысячи рублей.
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