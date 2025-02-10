Организаторы отмененного в ХМАО концерта Asti пошли зрителям на уступки

Организаторы отмененного в Ханты-Мансийске концерта Anna Asti предложили зрителям обменять билеты на выступление артистки в Сургуте. Концерт поп-звезды сорвался в столице ХМАО буквально за месяц до выхода на сцену.
«Приобретенные билеты могут быть обменены на концерт в Сургуте», — говорится в письме от организаторов. Для обмена желающих просят связаться с представителем организатора. Скриншот имеется в распоряжении редакции. Корреспондент URA.RU пытался связаться с менеджером Asti, однако тот не вышел на связь.
Между тем хантымансийцы воспользоваться альтернативой не торопятся. Фанатов певицы смущают затраты на дорогу и посуточную аренду жилья. «Оформила возврат. Это не стоит того, чтобы ехать в Сургут», — поделилась с агентством одна из зрительниц.
Об отмене концерта Asti в Ханты-Мансийске стало известно за месяц. Оказалось, на площадке, где должна была выступить певица, в это время будет проходить Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта среди ветеранов СВО.
Ранее URA.RU сообщало, что на грани срыва оказался и концерт эстрадного певца Ярослава Сумишевского в Сургуте. Артисту едва не пришлось выступать в полупустом зале из-за плохой продажи билетов. Но за пару недель до выхода на сцену продажи резко поднялись — сургутяне заняли 2/3 зрительских мест.
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