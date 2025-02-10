10 февраля 2025

Организаторы отмененного в ХМАО концерта Asti пошли зрителям на уступки

© Служба новостей «URA.RU»
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Билеты можно обменять, связавшись с представителем организатора концерта
Билеты можно обменять, связавшись с представителем организатора концерта Фото:
новость из сюжета
Селебрити едут на гастроли в ХМАО

Организаторы отмененного в Ханты-Мансийске концерта Anna Asti предложили зрителям обменять билеты на выступление артистки в Сургуте. Концерт поп-звезды сорвался в столице ХМАО буквально за месяц до выхода на сцену.

«Приобретенные билеты могут быть обменены на концерт в Сургуте», — говорится в письме от организаторов. Для обмена желающих просят связаться с представителем организатора. Скриншот имеется в распоряжении редакции. Корреспондент URA.RU пытался связаться с менеджером Asti, однако тот не вышел на связь.

Между тем хантымансийцы воспользоваться альтернативой не торопятся. Фанатов певицы смущают затраты на дорогу и посуточную аренду жилья. «Оформила возврат. Это не стоит того, чтобы ехать в Сургут», — поделилась с агентством одна из зрительниц.

Об отмене концерта Asti в Ханты-Мансийске стало известно за месяц. Оказалось, на площадке, где должна была выступить певица, в это время будет проходить Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта среди ветеранов СВО.

Ранее URA.RU сообщало, что на грани срыва оказался и концерт эстрадного певца Ярослава Сумишевского в Сургуте. Артисту едва не пришлось выступать в полупустом зале из-за плохой продажи билетов. Но за пару недель до выхода на сцену продажи резко поднялись — сургутяне заняли 2/3 зрительских мест.

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Организаторы отмененного в Ханты-Мансийске концерта Anna Asti предложили зрителям обменять билеты на выступление артистки в Сургуте. Концерт поп-звезды сорвался в столице ХМАО буквально за месяц до выхода на сцену. «Приобретенные билеты могут быть обменены на концерт в Сургуте», — говорится в письме от организаторов. Для обмена желающих просят связаться с представителем организатора. Скриншот имеется в распоряжении редакции. Корреспондент URA.RU пытался связаться с менеджером Asti, однако тот не вышел на связь. Между тем хантымансийцы воспользоваться альтернативой не торопятся. Фанатов певицы смущают затраты на дорогу и посуточную аренду жилья. «Оформила возврат. Это не стоит того, чтобы ехать в Сургут», — поделилась с агентством одна из зрительниц. Об отмене концерта Asti в Ханты-Мансийске стало известно за месяц. Оказалось, на площадке, где должна была выступить певица, в это время будет проходить Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта среди ветеранов СВО. Ранее URA.RU сообщало, что на грани срыва оказался и концерт эстрадного певца Ярослава Сумишевского в Сургуте. Артисту едва не пришлось выступать в полупустом зале из-за плохой продажи билетов. Но за пару недель до выхода на сцену продажи резко поднялись — сургутяне заняли 2/3 зрительских мест.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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