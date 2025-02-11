Новак: инфляция в 2024 году обогнала прогноз

Инфляция в России за 2024 год обогнала прогнозы и достигла отметки в 9,5%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак во время заседания комитета Совфеда по экономической политике.
«Если говорить про инфляцию, то инфляция превысила прогнозные значения и составила 9,5%. Наибольший вклад внесли продовольственные товары, темпы 11,1% год к году. На непродовольственные товары темпы роста составили 6,1% — ниже инфляции, по услугам рост на 11,5%», — передает ТАСС слова Новак.
Политик добавил, что несмотря на высокий уровень инфляции, в последние две недели наблюдается ее замедление благодаря принимаемым мерам, которые оказывают сдерживающее влияние на рост цен. Также Новак подчеркнул значительное превышение роста реальных доходов над уровнем инфляции (8,4%) и исторический минимум уровня безработицы, который к концу прошлого года составил 2,3%. Вице-премьер отметил, что сокращение числа безработных является положительным явлением, однако это также вызывает напряженность на рынке труда, что в свою очередь требует принятия мер для увеличения производительности труда.
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