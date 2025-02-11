Новак: инфляция в 2024 году обогнала прогноз

Новак: инфляция в 2024 году превысила прогнозные значения и составила 9,5%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новак заявил, что инфляция в 2024 году превысила прогнозные значения и составила 9,5%
Новак заявил, что инфляция в 2024 году превысила прогнозные значения и составила 9,5% Фото:

Инфляция в России за 2024 год обогнала прогнозы и достигла отметки в 9,5%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак во время заседания комитета Совфеда по экономической политике.

«Если говорить про инфляцию, то инфляция превысила прогнозные значения и составила 9,5%. Наибольший вклад внесли продовольственные товары, темпы 11,1% год к году. На непродовольственные товары темпы роста составили 6,1% — ниже инфляции, по услугам рост на 11,5%», — передает ТАСС слова Новак.

Политик добавил, что несмотря на высокий уровень инфляции, в последние две недели наблюдается ее замедление благодаря принимаемым мерам, которые оказывают сдерживающее влияние на рост цен. Также Новак подчеркнул значительное превышение роста реальных доходов над уровнем инфляции (8,4%) и исторический минимум уровня безработицы, который к концу прошлого года составил 2,3%. Вице-премьер отметил, что сокращение числа безработных является положительным явлением, однако это также вызывает напряженность на рынке труда, что в свою очередь требует принятия мер для увеличения производительности труда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Инфляция в России за 2024 год обогнала прогнозы и достигла отметки в 9,5%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак во время заседания комитета Совфеда по экономической политике. «Если говорить про инфляцию, то инфляция превысила прогнозные значения и составила 9,5%. Наибольший вклад внесли продовольственные товары, темпы 11,1% год к году. На непродовольственные товары темпы роста составили 6,1% — ниже инфляции, по услугам рост на 11,5%», — передает ТАСС слова Новак. Политик добавил, что несмотря на высокий уровень инфляции, в последние две недели наблюдается ее замедление благодаря принимаемым мерам, которые оказывают сдерживающее влияние на рост цен. Также Новак подчеркнул значительное превышение роста реальных доходов над уровнем инфляции (8,4%) и исторический минимум уровня безработицы, который к концу прошлого года составил 2,3%. Вице-премьер отметил, что сокращение числа безработных является положительным явлением, однако это также вызывает напряженность на рынке труда, что в свою очередь требует принятия мер для увеличения производительности труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...