Ямальцев возмутила высокая цена на батон из ХМАО. Фото

В Ноябрьске продается батон из Когалыма стоимостью 92 рубля
© Служба новостей «URA.RU»
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Цена за батон в Ноябрьске едва не перевалила за 93 рубля (архивное фото)
Цена за батон в Ноябрьске едва не перевалила за 93 рубля (архивное фото) Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) заметили на полках продуктового магазина батон стоимостью почти 93 рубля. Высокая цена на хлебный продукт вызвала негодование у покупателей.

«Хлеб привозной появился в магазинах, „Смак“ например. А вот когалымский батон 92,89 рубля за 250 грамм. Дороже мяса выходит. Зачем привозить по такой цене?», — поделилась подписчица группы «Злой Ноябрянин» «ВКонтакте».

Сообщение прокомментировали в пресс-службе администрации Ноябрьска. Возмущенной покупательнице посоветовали обратиться в Федеральную антимонопольную службу, так как вопросы необоснованного роста цен на социально значимые товары находятся в их ведении.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Управление ФАС по ЯНАО для прояснения ситуации с высокой ценой на когалымский батон. На момент публикации ответ получен не был.

Батон производства «ООО Хлебопродукт», Когалым (ХМАО)
Батон производства «ООО Хлебопродукт», Когалым (ХМАО)
Фото:

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) заметили на полках продуктового магазина батон стоимостью почти 93 рубля. Высокая цена на хлебный продукт вызвала негодование у покупателей. «Хлеб привозной появился в магазинах, „Смак“ например. А вот когалымский батон 92,89 рубля за 250 грамм. Дороже мяса выходит. Зачем привозить по такой цене?», — поделилась подписчица группы «Злой Ноябрянин» «ВКонтакте». Сообщение прокомментировали в пресс-службе администрации Ноябрьска. Возмущенной покупательнице посоветовали обратиться в Федеральную антимонопольную службу, так как вопросы необоснованного роста цен на социально значимые товары находятся в их ведении. Корреспондент URA.RU направил запрос в Управление ФАС по ЯНАО для прояснения ситуации с высокой ценой на когалымский батон. На момент публикации ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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