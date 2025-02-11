Жители Ноябрьска (ЯНАО) заметили на полках продуктового магазина батон стоимостью почти 93 рубля. Высокая цена на хлебный продукт вызвала негодование у покупателей.
«Хлеб привозной появился в магазинах, „Смак“ например. А вот когалымский батон 92,89 рубля за 250 грамм. Дороже мяса выходит. Зачем привозить по такой цене?», — поделилась подписчица группы «Злой Ноябрянин» «ВКонтакте».
Сообщение прокомментировали в пресс-службе администрации Ноябрьска. Возмущенной покупательнице посоветовали обратиться в Федеральную антимонопольную службу, так как вопросы необоснованного роста цен на социально значимые товары находятся в их ведении.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Управление ФАС по ЯНАО для прояснения ситуации с высокой ценой на когалымский батон. На момент публикации ответ получен не был.
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