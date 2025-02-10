10 февраля 2025

Жители ХМАО передают ружья и карабины на нужды СВО

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Югорчане передали в зону СВО 287 единиц оружия
Югорчане передали в зону СВО 287 единиц оружия Фото:

Почти 300 единиц гладкоствольного оружия и 12 000 боеприпасов передали югорчане на нужды СВО в 2024 году. Об этом рассказал начальник отделения контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО Сергей Синаевский.

«В прошлом году граждане на СВО передали 287 единиц оружия и более 12 тысяч патронов. В рамках специальной военной операции требуется гладкоствольное оружие 12 калибра», — рассказал Сергей Синаевский.

По словам представителя Росгвардии, гладкоствольное оружие в зоне СВО применяется для отражения атак вражеских дронов. Сдать ружье или карабин югорчане могут с помощью сервиса на сайте ведомства или обратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства.

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Почти 300 единиц гладкоствольного оружия и 12 000 боеприпасов передали югорчане на нужды СВО в 2024 году. Об этом рассказал начальник отделения контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО Сергей Синаевский. «В прошлом году граждане на СВО передали 287 единиц оружия и более 12 тысяч патронов. В рамках специальной военной операции требуется гладкоствольное оружие 12 калибра», — рассказал Сергей Синаевский. По словам представителя Росгвардии, гладкоствольное оружие в зоне СВО применяется для отражения атак вражеских дронов. Сдать ружье или карабин югорчане могут с помощью сервиса на сайте ведомства или обратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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