Жители ХМАО передают ружья и карабины на нужды СВО

Почти 300 единиц гладкоствольного оружия и 12 000 боеприпасов передали югорчане на нужды СВО в 2024 году. Об этом рассказал начальник отделения контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО Сергей Синаевский.
«В прошлом году граждане на СВО передали 287 единиц оружия и более 12 тысяч патронов. В рамках специальной военной операции требуется гладкоствольное оружие 12 калибра», — рассказал Сергей Синаевский.
По словам представителя Росгвардии, гладкоствольное оружие в зоне СВО применяется для отражения атак вражеских дронов. Сдать ружье или карабин югорчане могут с помощью сервиса на сайте ведомства или обратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства.
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