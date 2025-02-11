Володин призвал получавших деньги из-за рубежа покаяться на Красной площади

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с резким заявлением в адрес политиков, правозащитников и общественников, получавших финансирование из-за рубежа, призвав их покаяться на Красной площади. Это заявление прозвучало на фоне приостановки деятельности USAID.
«Те, кто получал деньги из-за рубежа, пускай публично признаются и покаются на Красной площади. И партии, общественные организации и правозащитники. Вот они сейчас уехали, релоканты, в надежде, что их USAID будет финансировать там, за рубежом», — сказал Володин на пленарном заседании. Трансляция мероприятия шла на сайте Госдумы.
По словам депутата, теперь эти люди останутся голодными и холодными, надеясь на то, что им снова что-то предоставят за рубежом. Однако помощь не будет оказана, так как уже было установлено, что «там враги».
Деятельность USAID была фактически приостановлена в начале февраля по решению президента США Дональда Трампа. Новым временным руководителем структуры назначен госсекретарь Марко Рубио. Изменения в организации произошли после назначения американского предпринимателя Илона Маска главой нового ведомства по повышению эффективности правительства США. Сам Трамп описал действия USAID как мошеннические и коррупционные.
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