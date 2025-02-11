В городском суде Ноябрьска (ЯНАО) к выполнению обязанностей судьи приступил Максим Яковченко. До этого он 10 лет прослужил в полиции, после работал судьей в ХМАО, сообщает пресс-служба окружного управления судебного департамента.
«Указом президента РФ [Владимира Путина] от 16 января Максим Яковченко назначен на должность судьи Ноябрьского городского суда. До назначения работал мировым судьей в Мегионе (ХМАО)», — сообщает пресс-служба управления в официальной группе в VK.
Яковченко родился в 1982 году в Петропавловске Казахской ССР. В 1995 году семья переехала из Казахстана в Россию. В 1998 году после окончания школьного обучения был зачислен в Тюменский юридический институт МВД. В 2002 году он успешно завершил обучение, получив диплом с отличием. После начал службу в органах внутренних дел, где занимал различные должности: следователя, старшего следователя и начальника отделения в следственном отделе ОМВД России по городу Лангепас (ХМАО). С марта 2008 года он был назначен на должность заместителя начальника Ханты-Мансийского следственного отдела МОМВД. В сентябре 2008 года ему стал мировым судьей судебного участка № 1 Мегионского судебного района ХМАО.
Путин подписал указ о назначении Яковченко на должность судьи Ноябрьского горсуда 16 января. С 10 февраля судья приступил к работе.
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