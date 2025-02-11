В России с начала года предотвращены 23 теракта

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В РФ с начала этого года предотвратили 23 теракта
В РФ с начала этого года предотвратили 23 теракта Фото:

С начала 2025 года в России предотвращены 23 теракта, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Помимо этого, была пресечена террористическая деятельность 224 лиц, среди которых два главаря, 87 боевиков и более 100 пособников.

«В 2025 году в России предотвращены 23 теракта... С начала года пресечена террористическая деятельность 224 лиц...» — сказал председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК. Его слова передает РИА Новости.

Бортников заявил, что Киев наращивает активность террористических актов и диверсий против России, целями которых являются объекты топливно-энергетического комплекса, транспортной и оборонно-промышленной инфраструктуры. По его словам, украинские спецслужбы активно пытаются втянуть россиян в преступную деятельность, используя методы телефонного мошенничества, а также угрозы и шантаж. В НАК также выразили мнение о необходимости усиления мер контроля за обеспечением антитеррористической защиты объектов.

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С начала 2025 года в России предотвращены 23 теракта, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Помимо этого, была пресечена террористическая деятельность 224 лиц, среди которых два главаря, 87 боевиков и более 100 пособников. «В 2025 году в России предотвращены 23 теракта... С начала года пресечена террористическая деятельность 224 лиц...» — сказал председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК. Его слова передает РИА Новости. Бортников заявил, что Киев наращивает активность террористических актов и диверсий против России, целями которых являются объекты топливно-энергетического комплекса, транспортной и оборонно-промышленной инфраструктуры. По его словам, украинские спецслужбы активно пытаются втянуть россиян в преступную деятельность, используя методы телефонного мошенничества, а также угрозы и шантаж. В НАК также выразили мнение о необходимости усиления мер контроля за обеспечением антитеррористической защиты объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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