В России с начала года предотвращены 23 теракта

С начала 2025 года в России предотвращены 23 теракта, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Помимо этого, была пресечена террористическая деятельность 224 лиц, среди которых два главаря, 87 боевиков и более 100 пособников.
«В 2025 году в России предотвращены 23 теракта... С начала года пресечена террористическая деятельность 224 лиц...» — сказал председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК. Его слова передает РИА Новости.
Бортников заявил, что Киев наращивает активность террористических актов и диверсий против России, целями которых являются объекты топливно-энергетического комплекса, транспортной и оборонно-промышленной инфраструктуры. По его словам, украинские спецслужбы активно пытаются втянуть россиян в преступную деятельность, используя методы телефонного мошенничества, а также угрозы и шантаж. В НАК также выразили мнение о необходимости усиления мер контроля за обеспечением антитеррористической защиты объектов.
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