Экономист Балынин: студентам следует откладывать 1% дохода на пенсию

Россиянам, начиная с 18 лет, нужно откладывать 1% от каждого заработка на пенсионные накопления. При этом с внеплановых поступлений, например, премии, можно откладывать по 25%. Такой совет дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Самый идеальный вариант — это откладывать 1% с каждого получаемого дохода гражданином в возрасте 18 лет и позже. При этом с трудовых доходов, я считаю, что в качестве дополнительного источника финансового обеспечения себя в старости следует откладывать по 7%»,- заявил Балынин. Его слова передает «Газета.Ru».
Он добавил, что с неожиданных финансовых поступлений, таких как премии, — не менее 25%. При этом в случае роста заработной платы, превышающего уровень инфляции, целесообразно вложить эквивалент одного месячного прироста в стратегическую копилку. Последующее соблюдение этой стратегии позволит автоматически увеличивать сумму накоплений. По словам Игоря Балынина, чем раньше начать формировать пенсионные накопления, тем значительнее будет итоговая сумма к моменту выхода на пенсию.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила о новой схеме индексации пенсий с 2026 года. Так, они будут индексироваться дважды в год — с 1 февраля и с 1 апреля.
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