СВР: украинские спецслужбы готовят провокацию в Балтийском море

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Украинские спецслужбы готовятся осуществить серию антироссийских провокаций в Балтийском море
Украинские спецслужбы готовятся осуществить серию антироссийских провокаций в Балтийском море Фото:

Украинские спецслужбы с поддержкой своих кураторов с Запада готовят серию антироссийских провокаций, сообщила Служба внешней разведки России (СВР). Киев планирует использовать морские мины производства РФ для взрыва иностранного судна в Балтийском море.

«... украинские спецслужбы при содействии своих западных кураторов в ближайшее время готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций», — написали на сайте СВР. Планируется применение находящихся в арсенале Украины морских мин российского происхождения для осуществления взрыва иностранного корабля в водах Балтийского моря.

По информации российского ведомства, целью этих действий является втягивание НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией. Это действие также нацелено на то, чтобы побудить Североатлантический альянс закрыть для РФ выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности судоходства.

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Украинские спецслужбы с поддержкой своих кураторов с Запада готовят серию антироссийских провокаций, сообщила Служба внешней разведки России (СВР). Киев планирует использовать морские мины производства РФ для взрыва иностранного судна в Балтийском море. «... украинские спецслужбы при содействии своих западных кураторов в ближайшее время готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций», — написали на сайте СВР. Планируется применение находящихся в арсенале Украины морских мин российского происхождения для осуществления взрыва иностранного корабля в водах Балтийского моря. По информации российского ведомства, целью этих действий является втягивание НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией. Это действие также нацелено на то, чтобы побудить Североатлантический альянс закрыть для РФ выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности судоходства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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