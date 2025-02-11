СВР: украинские спецслужбы готовят провокацию в Балтийском море

Украинские спецслужбы с поддержкой своих кураторов с Запада готовят серию антироссийских провокаций, сообщила Служба внешней разведки России (СВР). Киев планирует использовать морские мины производства РФ для взрыва иностранного судна в Балтийском море.
«... украинские спецслужбы при содействии своих западных кураторов в ближайшее время готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций», — написали на сайте СВР. Планируется применение находящихся в арсенале Украины морских мин российского происхождения для осуществления взрыва иностранного корабля в водах Балтийского моря.
По информации российского ведомства, целью этих действий является втягивание НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией. Это действие также нацелено на то, чтобы побудить Североатлантический альянс закрыть для РФ выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности судоходства.
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