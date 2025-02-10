10 февраля 2025

Аэропорт Нижневартовска поднял стоимость услуг

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость услуги выросла по сравнению с прошлым годом
Стоимость услуги выросла по сравнению с прошлым годом Фото:

Аэропорт Нижневартовска поднял цены на услуги для авиакомпаний, что может грозить повышением стоимости на авиабилеты для югорчан. О новых тарифах сообщается на сайте аэропорта.

«Например, тариф за предоставление трапа для посадки и высадки пассажиров — 7 836 рублей, а полгода назад этот же тариф стоил 7 124 рубля. Также подорожал тариф и на автобусы, доставляющие людей к воздушному судну на 413 рублей», — следует из прейскуранта цен.

Также увеличилась плата за тариф по предоставлению бортового питания: сейчас эта услуга стоит 14 415 — дороже, чем в том году на 1 311 рублей. В прейскуранте увеличилась стоимость большинства услуг кроме тех, что регулируются государством.

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Аэропорт Нижневартовска поднял цены на услуги для авиакомпаний, что может грозить повышением стоимости на авиабилеты для югорчан. О новых тарифах сообщается на сайте аэропорта. «Например, тариф за предоставление трапа для посадки и высадки пассажиров — 7 836 рублей, а полгода назад этот же тариф стоил 7 124 рубля. Также подорожал тариф и на автобусы, доставляющие людей к воздушному судну на 413 рублей», — следует из прейскуранта цен. Также увеличилась плата за тариф по предоставлению бортового питания: сейчас эта услуга стоит 14 415 — дороже, чем в том году на 1 311 рублей. В прейскуранте увеличилась стоимость большинства услуг кроме тех, что регулируются государством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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