Полиция ХМАО устроила облаву на мигрантов

Полиция Нефтеюганска (ХМАО) выявила нелегальных мигрантов в ходе профилактического рейда по городу. Об этом сообщили в полиции Югры.
«По итогам работы полицейские составили 11 административных протоколов. Из них шесть в отношении иностранных граждан, которые нарушили правила въезда в Российскую Федерацию, либо режим пребывания», — сообщило ведомство. Сотрудники полиции составили административные протоколы на данных граждан по статье 18.8 КоАП РФ.
Материалы на четырех мигрантов направлены в УМВД Югры — силовики примут решение об аннулировании ранее выданного вида на жительство в России. Также полиция возбудила уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, то есть фиктивной постановке на учет иностранного гражданина в РФ.
Всех нелегальных мигрантов идентифицировали по отпечатку пальцев и поставили на фотоучет. «Иностранные граждане также проверены на причастность к ранее совершенным преступлениям», — добавили в ведомстве.
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