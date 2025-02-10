10 февраля 2025

Полиция ХМАО устроила облаву на мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские составили 11 административных протоколов
Полицейские составили 11 административных протоколов Фото:

Полиция Нефтеюганска (ХМАО) выявила нелегальных мигрантов в ходе профилактического рейда по городу. Об этом сообщили в полиции Югры.

«По итогам работы полицейские составили 11 административных протоколов. Из них шесть в отношении иностранных граждан, которые нарушили правила въезда в Российскую Федерацию, либо режим пребывания», — сообщило ведомство. Сотрудники полиции составили административные протоколы на данных граждан по статье 18.8 КоАП РФ. 

Материалы на четырех мигрантов направлены в УМВД Югры — силовики примут решение об аннулировании ранее выданного вида на жительство в России. Также полиция возбудила уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, то есть фиктивной постановке на учет иностранного гражданина в РФ.

Всех нелегальных мигрантов идентифицировали по отпечатку пальцев и поставили на фотоучет. «Иностранные граждане также проверены на причастность к ранее совершенным преступлениям», — добавили в ведомстве.

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Полиция Нефтеюганска (ХМАО) выявила нелегальных мигрантов в ходе профилактического рейда по городу. Об этом сообщили в полиции Югры. «По итогам работы полицейские составили 11 административных протоколов. Из них шесть в отношении иностранных граждан, которые нарушили правила въезда в Российскую Федерацию, либо режим пребывания», — сообщило ведомство. Сотрудники полиции составили административные протоколы на данных граждан по статье 18.8 КоАП РФ.  Материалы на четырех мигрантов направлены в УМВД Югры — силовики примут решение об аннулировании ранее выданного вида на жительство в России. Также полиция возбудила уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, то есть фиктивной постановке на учет иностранного гражданина в РФ. Всех нелегальных мигрантов идентифицировали по отпечатку пальцев и поставили на фотоучет. «Иностранные граждане также проверены на причастность к ранее совершенным преступлениям», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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