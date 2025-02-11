Пассажиры «ЮТэйр» столкнулись с длительной задержкой самолета из ХМАО в Тюмень

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» из Белоярского в Тюмень прибудет в столицу области с задержкой на 5,5 часов. Об этом свидетельствуют данные аэропорта Рощино. Вылет борта в ХМАО из Тюмени также задержан, к ситуации подключилась прокуратура.
«Рейс Белоярский — Тюмень. Авиакомпания „ЮТэйр“. Вылет по расписанию: 18:20. Расчетное время вылета: 23:55», — следует из данных онлайн-табло авиагавани Тюмени.
Также указано, что рейс из Тюмени в Белоярский вылетит в 15:30 вместо изначальных 09:30. По сообщению уральской транспортной прокуратуры причиной задержки стали неблагоприятные метеоусловия в аэропорту назначения. Силовики контролируют, чтобы пассажиры авиакомпании получили все положенные по закону услуги.
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