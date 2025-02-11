Пассажиры «ЮТэйр» столкнулись с длительной задержкой самолета из ХМАО в Тюмень

Борт «ЮТэйр» из Белоярского в Тюмень задержан на 5,5 часов
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Борт из ХМАО прибудет в Тюмень ближе к полуночи
Борт из ХМАО прибудет в Тюмень ближе к полуночи Фото:

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» из Белоярского в Тюмень прибудет в столицу области с задержкой на 5,5 часов. Об этом свидетельствуют данные аэропорта Рощино. Вылет борта в ХМАО из Тюмени также задержан, к ситуации подключилась прокуратура.

«Рейс Белоярский — Тюмень. Авиакомпания „ЮТэйр“. Вылет по расписанию: 18:20. Расчетное время вылета: 23:55», — следует из данных онлайн-табло авиагавани Тюмени.

Также указано, что рейс из Тюмени в Белоярский вылетит в 15:30 вместо изначальных 09:30. По сообщению уральской транспортной прокуратуры причиной задержки стали неблагоприятные метеоусловия в аэропорту назначения. Силовики контролируют, чтобы пассажиры авиакомпании получили все положенные по закону услуги.

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Самолет авиакомпании «ЮТэйр» из Белоярского в Тюмень прибудет в столицу области с задержкой на 5,5 часов. Об этом свидетельствуют данные аэропорта Рощино. Вылет борта в ХМАО из Тюмени также задержан, к ситуации подключилась прокуратура. «Рейс Белоярский — Тюмень. Авиакомпания „ЮТэйр“. Вылет по расписанию: 18:20. Расчетное время вылета: 23:55», — следует из данных онлайн-табло авиагавани Тюмени. Также указано, что рейс из Тюмени в Белоярский вылетит в 15:30 вместо изначальных 09:30. По сообщению уральской транспортной прокуратуры причиной задержки стали неблагоприятные метеоусловия в аэропорту назначения. Силовики контролируют, чтобы пассажиры авиакомпании получили все положенные по закону услуги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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