Юрист объяснил цель нового закона, который возмутил полицейских

Некоторые полицейские злоупотребляли правом в ущерб интересам службы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Внести изменения в федеральный закон «О прохождении службы в органах внутренних дел» пришлось из-за злоупотребления правом некоторых сотрудников. Как рассказал «URA.RU» адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Иван Кадочников, требование мужчинам-полицейским доказывать необходимость освобождения от службы по уходу за ребенком не противоречит Трудовому кодексу.

«Есть такое понятие, как злоупотребление правом, когда гражданин, зная, что он имеет право, пользуется им, не считаясь ни с чем», — пояснил юрист. По словам собеседника, теперь сотруднику полиции просто нужно будет предоставить документ о том, что освобождение от службы — это реальная необходимость, а не прихоть.

В Трудовом кодексе РФ действительно установлено равенство прав мужчин и женщин при вынужденных отпусках по уходу за детьми. Однако там говорится, что обоснование для выхода в такой отпуск может регулироваться ведомственными нормативными актами, рассказал адвокат.

Даже в случае, если оба родителя являются сотрудниками МВД, вопрос о том, кто будет сидеть дома с ребенком, а кто работать, останется на усмотрении руководства. По словам Кадочникова, исходить при этом будут из того, кто более ценен с точки зрения интересов службы — мать или отец.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что сотрудников МВД возмутило новое правило, по которому полицейские-мужчины, чтобы получить освобождение от службы по уходу за ребенком, должны будут доказать руководству, что этого не может делать мать. Многие посчитали, что нововведение противоречит Конституции РФ и Трудовому кодексу.