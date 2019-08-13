В новым законе нашли ущемление прав сотрудников полиции

Новая редакция федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» вызвала возмущение сотрудников МВД. Согласно изменениям, вступившим в силу в начале августа, полицейские-мужчины не смогут по своему усмотрению уходить в отпуска по уходу за ребенком и оформлять листки нетрудоспособности, если ребенок заболел.
На ситуацию обратили внимание администраторы группы «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте». «Следующим шагом будет запрет мужчинам сотрудникам иметь детей, — говорится в размещенном посте. — Хотя согласно ТК равные права по уходу за детьми имеют оба родителя».
Комментаторы поддержали автора, отметив, что законодательство противоречит Трудовому кодексу РФ и Конституции. Кроме того, многие уверены: статья даст начальству возможность нарушать права подчиненных.
Тем не менее, полицейские должны бороться с преступностью, а не сидеть дома с детьми, рассказал корреспонденту «URA.RU» председатель Центрального комитета межрегионального профсоюза сотрудников и работников органов внутренних дел Михаил Павлов. «Нужно понимать, что женщины не могут задерживать преступников так, как мужчины, — пояснил собеседник. — Многие, получив право брать освобождение от службы, начинали этим злоупотреблять, что не могло нравиться руководству».
Ранее сообщалось, что изменения в ФЗ «О службе в органах внутренних дел» о повышении предельного возраста была неоднозначно встречена самими полицейскими. Нововведение не сыграет особой роли для старшего состава МВД, напоминает «Национальная служба новостей».