На месте биатлонного центра Шипулина под Екатеринбургом ищут захоронения 1930-х годов

Новый комплекс будет построен через дорогу от существующего стрельбища «Динамо» Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Археологи проверят наличие захоронений 1930-1940-х годов на площадке рядом с мемориалом жертвам массовых репрессий до начала строительства биатлонного центра, заявил «URA.RU» заместитель директора Центра спортивной подготовки Свердловской области Юрий Леонов.

«Со дня на день будет получен открытый лист [разрешение на археологические раскопки] и начнется исследование. Будут привлечены геофизики с аппаратурой, способной определять на глубине нарушение целостности почвы. Археологи говорят, что уложатся в полтора месяца, почему у оппонентов вопрос упирается именно в деньги?» — отмечает Леонов.

Представители Свердловской областной ассоциации жертв политических репрессий ставят под сомнение способность властей правильно провести раскопки на месте будущего биатлонного комплекса. «По словам очевидцев, здесь могли хоронить расстрелянных. На раскопки выделено 400 тысяч рублей, этого мало, за такие деньги их не провести», — заявил URA.RU» председатель ассоциации Виктор Черкасов в ходе осмотра площадки рядом с мемориалом.

Спор из-за выбора места для строительства нового биатлонного центра связан с тем, что рядом находится мемориал жертвам политических репрессий. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько ранее сообщил, что решение о строительстве будет принято только после проведения всех экспертиз.

Виктор Черкасов считает, что за полтора месяца при смете 400 тысяч археологи не смогут проверить учатскок в 10 гектаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU