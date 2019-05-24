На фоне споров о храме в Екатеринбурге отложили вопрос по биатлонному комплексу «на костях»

На Московском тракте находится мемориал жертвам политических репрессий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

В Екатеринбурге на фоне споров о месте строительства храма Святой Екатерины на второй план отошло обсуждение другой будущей стройки — биатлонного комплекса на Московском тракте, где находятся захоронения жертв репрессий. Ранее историк Алексей Мосин сообщал, что встреча рабочей группы при вице-губернаторе Сергее Бидонько на эту тему запланирована на середину мая.

Бидонько еще в апреле встречался с общественниками, которых взволновала перспектива строительства спортивного комплекса на 11-м километре Московского тракта. «При всей разности подходов обмен мнениями выявил совпадение позиций в главном: необходимо принять все меры для недопущения строительных работ на местах захоронений», — сообщил позже на своей странице в Facebook Мосин. Однако намеченная на середину мая встреча рабочей группы при Бидонько так и не состоялась. В планах она пока тоже не появилась, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора и правительства Свердловской области.

В апрельской встрече с Бидонько принимала участие и руководитель свердловского отделения «Мемориала» Анна Пастухова. По ее словам, сейчас в плане обсуждения строительства комплекса «все затихло». «Мы попросили господина Бидонько сделать запрос в ФСБ, чтобы нам предоставили планы захоронений — эти документы уже давно рассекречены», — рассказала Пастухова «URA.RU». В документах содержится информация о полигонах НКВД 1937—1938 годов и границах расстрельных рвов. «Там больше 20 тысяч имен — это гигантская площадь, и она не может быть ограничена лишь мемориальным комплексом», — сказала Пастухова.

Ранее в Екатеринбурге прошли общественные слушания, на которых горожане одобрили изменение границ Московского лесопарка ради строительства нового биатлонного комплекса. Он может получить имя олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина.