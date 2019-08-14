Команду Кадырова наказали за оскорбление судьи по громкой связи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал чеченский футбольный клуб «Ахмат», почетным президентом которого является глава Чечни Рамзан Кадыров. Поводом для применения санкции стал инцидент во время матча «Ахмат» — «Спартак», когда работник «Ахмата» по громкой связи оскорбил арбитра встречи.
«КДК РФС оштрафовал грозненский клуб за использование системы оповещения на 150 тыс. рублей. Кто выкрикивал оскорбления, должен выяснять клуб. Тот, кто сделал это, не является официальным лицом матча», — приводит ТАСС слова главы КДК Артура Григорьянца.
Кроме того, клуб из Грозного получил штраф в 15 тысяч рублей за нахождение президента «Ахмата» Магомеда Даудова в технической зоне. Еще 50 тысяч рублей клуб заплатит за поведение болельщиков, которые после игры, закончившейся победой московского «Спартака» со счетом 3:1, начали бросать на поле бутылки.
Во время матча, который прошел 11 августа, неизвестный по системе громкой связи назвал судью Алексея Сухого «козлом» после того, как тот показал игроку грозненцев красную карточку. Позже выяснилось, что это сделал сотрудник пресс-службы ФК «Ахмат», которого уволили на следующий день. В разговоре с «Национальной службой новостей» комментатор Виктор Гусев одобрил это решение.