Мэр Перми передумал резко повышать стоимость проезда

Проект повышения платы за проезд в Перми на 40% отозван Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Мэр Перми Дмитрий Самойлов отозвал проект тарифного меню из пермской гордумы. Проект предусматривал повышение с 2020 года сразу на 40% платы за проезд в городском общественном транспорте.

В мэрии Перми пояснили, что отзыв документов связан с тем, что в методику расчета тарифа необходимо внести изменения в соответствии с приказом минтранспорта РФ.

«В рамках подготовки к августовскому заседанию гордумы администрация Перми совместно с депутатским корпусом приняли решение рассматривать вопрос поэтапно. На заседании гордумы в августе планируется рассмотреть методику расчета тарифа на проезд в общественном транспорте и виды проездных документов, а в дальнейшем — проект тарифного меню с расчетами стоимости поездки», — уточнили в пресс-службе мэрии Перми.

Ранее стало известно, что Администрация Перми планирует повысить стоимость проезда в общественном транспорте с 20 рублей до 28 рублей при оплате наличными и до 24 рублей по безналичному расчету.