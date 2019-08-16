Губернатор Текслер оценил перспективы Челябинска после указа Путина по саммитам ШОС и БРИКС

Алексей Текслер прокомментировал указ президента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина о переносе части саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург. Как отметил глава региона, в указе говорится не о переносе саммитов в целом, а только о мероприятиях с участием президентов.

В документе сообщается, что в северной столице состоится совет глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств-членов БРИКС.

«Это документальное закрепление того решения, что обсуждалось на нашей встрече с президентом 19 июля в Магнитогорске, — цитирует Текслера его пресс-служба. — Напомню, что все основные мероприятия, кроме совета глав государств, пройдут в Челябинске».

Глава региона также отметил, что в полном объеме сохранено финансирование на подготовку к саммитам в части благоустройства и дорожного строительства. «Это реализация того, о чем говорил президент», — заявил Текслер.

О том, что саммиты летом 2020 года в двух городах, стало известно во время визита Путина в Магнитогорск 19 июля. Причиной такое решения стало то, что прежнее руководство области выбилось из графика подготовки к саммитам, и в Челябинске не успевают построить резиденции для глав государств.