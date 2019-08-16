На Южном Урале автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Пострадавшие пассажиры и водитель автобуса госпитализированы
В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Челябинской области пострадали четыре человека. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД,
«В 14:45 на 183 км автодороги Магнитогорск — Чебаркуль произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля, — рассказали в пресс-службе. — В результате пострадали четыре человека — трое пассажиров автобуса и водитель.» Пострадавшие с телесными повреждениями были доставлены в медучреждение.
Собеседник пояснил, что данная информация предварительная, на месте продолжают работу сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.