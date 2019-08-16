15 августа 2019
14 августа 2019

На Южном Урале автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальные учения Скорой помощи по спасению пострадавших в ДТП. Челябинск, носилки, скорая помощь, спасение пострадавших в дтп, учения скорой помощи, эвакуация раненных в дтп
Пострадавшие пассажиры и водитель автобуса госпитализированыФото: Вадим Ахметов ©URA.RU (архив)

В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Челябинской области пострадали четыре человека. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД,

«В 14:45 на 183 км автодороги Магнитогорск — Чебаркуль произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля, — рассказали в пресс-службе. — В результате пострадали четыре человека — трое пассажиров автобуса и водитель.» Пострадавшие с телесными повреждениями были доставлены в медучреждение.

Собеседник пояснил, что данная информация предварительная, на месте продолжают работу сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

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