В Дании назвали условие продажи Гренландии Трампу

США смогут сделать Гренландию своей частью, только если этого захотят местные жители. Такое заявление сделали принцесса Дании Антония Шаумбург-Липпе и принц Марио Макс Шаумбург-Липпе, сообщает издание Newsweek.
«Народ Гренландии должен и может решать свою собственную судьбу», — сообщили члены королевской семьи, передает «Утро.ру». Также они отметили, что предложение о покупке является «комплиментом для волшебной Гренландии». «Лишь желанные земли получают такие предложения», — подчеркнули супруги.
Остров Гренландия является автономной территорией Дании. Сейчас на острове проживают 56 тысяч человек, уточняет Nation News. 16 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп думает о покупке Гренландии. Таким образом США могли бы расширить военное присутствие в Арктике. По мнению экспертов, цена сделки может достигнуть десяти триллионов долларов.