16 августа 2019

Стало известно, сколько Трампу придется заплатить за Гренландию

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, сша, флаг сша, флаг
Экономика США вряд ли сможет «пережить» покупку островаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Покупка Гренландии может равняться половине ВВП США, заявил профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.

«Предполагая стоимость по значительно более мелким островам-аналогам стоимостью порядка пяти миллионов долларов за квадратный километр, Гренландия перестает уступать по ценности Клондайку и цена сделки может достигнуть десяти триллионов долларов, а это уже более половины ВВП США и весьма сомнительная экономическая эффективность», — передает РИА «Новости» слова Ордова.

На острове есть залежи золота, платины, урана, редкоземельных металлов и нефти, но отток жителей и смертность перекрывает рождаемость, что затрудняет разработку ресурсов, отметил доцент кафедры экономики РЭУ им Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Ранее сообщалось, что глава США Дональд Трамп в преддверии визита в Данию интересовался возможностью покупки Гренландии, чтобы усилить свое влияние в Арктике, напоминает телеканал 360. В Дании заявили, что это похоже на шутку, а в Гренландии поблагодарили Трампа за интерес и отметили, что остров не продается.

Гренландия является автономной территорией Дании. Сейчас на острове проживают 56 тысяч человек. Ранее землю пытался купить американский экс-президент Гарри Трумэн за 100 миллионов долларов, но получил отказ.

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