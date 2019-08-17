Стало известно, сколько Трампу придется заплатить за Гренландию

Покупка Гренландии может равняться половине ВВП США, заявил профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.
«Предполагая стоимость по значительно более мелким островам-аналогам стоимостью порядка пяти миллионов долларов за квадратный километр, Гренландия перестает уступать по ценности Клондайку и цена сделки может достигнуть десяти триллионов долларов, а это уже более половины ВВП США и весьма сомнительная экономическая эффективность», — передает РИА «Новости» слова Ордова.
На острове есть залежи золота, платины, урана, редкоземельных металлов и нефти, но отток жителей и смертность перекрывает рождаемость, что затрудняет разработку ресурсов, отметил доцент кафедры экономики РЭУ им Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
Ранее сообщалось, что глава США Дональд Трамп в преддверии визита в Данию интересовался возможностью покупки Гренландии, чтобы усилить свое влияние в Арктике, напоминает телеканал 360. В Дании заявили, что это похоже на шутку, а в Гренландии поблагодарили Трампа за интерес и отметили, что остров не продается.
Гренландия является автономной территорией Дании. Сейчас на острове проживают 56 тысяч человек. Ранее землю пытался купить американский экс-президент Гарри Трумэн за 100 миллионов долларов, но получил отказ.