Человек из команды челябинского олигарха снялся с выборов

Андрей Барышев потерял еще одного человека на выборах в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-спикер Курчатовского райсовета Челябинска Ирина Васильева снялась с муниципальных выборов. В среду депутат подала заявление о снятии ее кандидатуры по собственному желанию, сообщила «URA.RU» председатель территориального избиркома Лилия Емельянова.

Васильева на прошлых выборах баллотировалась от «Единой России», она была помощником Александра Кретова, зятя олигарха Александра Аристова (совладелец ЧЭМК и «Арианта»). Во время нынешней компании она вновь выдвинулась от партии власти в составе пула кандидатов движения «Соцгород» депутата Госдумы Андрея Барышева.

Барышев не смог договориться с вице-спикером гордумы Ильей Мительманом о количестве округов, которые закроет каждый из них. Из-за этого они выставили пулы кандидатов друг против друга в Курчатовском и Металлургическом районах. Снятие Васильевой вкупе с отменой регистрации Александра Богрянцева и Владислава Власюка, а также выходца из «Соцгорода» Эмиля Гималова серьезно ослабляет Барышева.

Семь райсоветов столицы Южного Урала будут избраны 8 сентября. Каждый из них определит по семь депутатов, которые сформируют гордуму.