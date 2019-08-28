Текслер дал понять, кого видит мэром Челябинска

Алексей Текслер оценил свою команду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Алексей Текслер позитивно оценил работу исполняющей обязанности мэра Челябинска Натальи Котовой и членов своей команды. Об этом он заявил на пресс-конференции 28 февраля, передает корреспондент «URA.RU»

«Что касается города, действительно, назрела перезагрузка. Решение о смене руководства было очевидным. На мой взгляд, Котова справляется с задачами, которые стоят перед городом», — отметил глава региона.

Текслер отказался комментировать возможные отставки вице-губернаторов Евгения Голицына и Сергея Сушкова. И выразил удовлетворение назначенными недавно первыми заместителями Ириной Гехт и Виктором Маминым, а также вице-губернатором Егором Ковальчуком.

Врио губернатора анонсировал изменение структуры правительства под решение задач, заложенных в нацпроектах. «Наши приоритеты: комфортная среда для жизни, благоустройство, газификация, транспорт. В социальной политике внимание семьям с детьми, ветеранам, инвалидам. Мы одни из лидеров по социальным расходам в стране. Но есть вопрос об эффективности расходования средств. Здравоохранение — самая проблемная история в регионе. Среди приоритетов: решение экологических задач и люди, команда, управление регионом. Здесь нацпроекты и новые задачи будут влиять на формирование новой структуры», — резюмировал он.