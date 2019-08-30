В полиции назвали причину взрыва в «Звездном городке» Тюмени

Пары монтажной пены детонировали, когда владелец попытался закурить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Причиной взрыва на балконе 19-этажного дома в микрорайоне «Звездный городок» стала неосторожность владельца квартиры во время самостоятельного ремонта. Об этом журналистам «URA.RU» рассказали в региональном отделении полиции.

«Хозяин квартиры начал самостоятельно утеплять балкон монтажной пеной, воспользовался несколькими баллонами и после окончания работы решил закурить. Пары пены детонировали, произошел хлопок», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пенсионер, владелец квартиры, получил серьезные ожоги и в тяжелом состоянии был доставлен на скорой в тюменскую областную больницу №1. «Мужчина получил термические травмы рук, ног, живота, грудной клетки», — рассказали в пресс-службе скорой помощи Тюменской области. Сейчас он находится в реанимации, состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что на балконе квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома по ул. Тимофея Чаркова, 81, прогремел взрыв. В результате разбились стекла и сломались рамы окон в квартире и на балконе, а также деформировалась кирпичная кладка наружного ограждения балкона. Спасателям пришлось полностью разобрать кладку, чтобы не было обрушения.