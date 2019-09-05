Путин пообещал части молодых россиян ипотеку под 2% годовых

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин предложил запустить программу в текущем годуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин поддержал запуск специальной ипотечной программы со ставкой 2% годовых для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых», — приводит его слова RT. Российский лидер предложил запустить программу в текущем году и сроком на пять лет.

Сниженная ставка должна привлечь на Дальний Восток квалифицированные кадры. Путин подчеркнул, что ввести такую программу по всей России невозможно, передает Life.

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