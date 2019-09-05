Путин пообещал части молодых россиян ипотеку под 2% годовых

Владимир Путин предложил запустить программу в текущем году
Президент России Владимир Путин поддержал запуск специальной ипотечной программы со ставкой 2% годовых для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.
«Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых», — приводит его слова RT. Российский лидер предложил запустить программу в текущем году и сроком на пять лет.
Сниженная ставка должна привлечь на Дальний Восток квалифицированные кадры. Путин подчеркнул, что ввести такую программу по всей России невозможно, передает