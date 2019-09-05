Поклонскую заблокировали в соцсети за пост о Захарченко

Наталья Поклонская считает решение администрации Facebook ангажированным Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Профиль депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской в социальной сети Facebook заблокирован. Как сообщила Поклонская в своем telegram-канале, причиной блокировки стал ее пост, посвященный погибшему главе ДНР Александру Захарченко.

«Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней», — написала Наталья Поклонская. Также она заявила, что расценивает данный шаг как «трусость и страх» перед человеком, который погиб как герой «за свою родину и народ». По мнению депутата Госдумы, Захарченко «навсегда останется в сердцах многих людей» независимо от решения администрации социальной сети.

Бывший глава ДНР Александр Захарченко погиб год назад в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Также при взрыве погиб один из телохранителей Захарченко — Вячеслав Доценко, еще 11 человек пострадали. В годовщину смерти Захарченко в Донецке на Аллее героев открыли бюст погибшего, пишет агентство Nation News.