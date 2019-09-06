Очередь из пострадавших детей выстроилась в травмпункте Магнитогорска

Пострадавшие вынуждены по много часов ждать приема врача Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Магнитогорска пожаловался на огромную очередь в травмпункте детской горбольницы. Он привез трехлетнюю дочь с переломом руки, ждал приема к врачу пять часов, но так на него и не попал.

«Где это видано, чтобы дети с травмами (у моего ребенка перелом руки, 3 года девочке) сидят по 7-8 часов, чтобы попасть на прием… Обращаюсь к главврачу — если у вас персонал уходит в отпуск, будет добры обеспечить качественное и бесперебойное обслуживание маленьких пациентов!» — написал Артем Тищенко в группе «Черное& Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Этот пост вызвал большой резонанс. За два часа он получил почти 300 лайков и практически столько же комментариев.

«Ежедневно травмпункт принимает 100-120 пациентов. Сегодня очереди возникли, поскольку принимал только один врач, и шел ремонт в рентгенкабинете. В понедельник выйдет из отпуска второй доктор, и ситуация улучшится. Вместе с тем, как показывают записи камер наблюдения, и сегодня ожидание в очереди не превышало трех часов», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе минздрава области.